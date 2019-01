"Chiedo scusa a nome dello Stato, bisogna fare di più, stiamo facendo di più". Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, durante la commemorazione dell'incidente ferroviario di Pioltello, a distanza di un anno dalla mattina di quel tragico 25 gennaio, quando un treno ha deragliato lungo la linea nel territorio della Martesana. Momenti di grande commozione, in ricordo dei tre morti e delle 46 persone rimaste ferite. Il ministro ha raggiunto il luogo della tragedia salendo sul treno delle 5,32 da Cremona a Milano – Porta Garibaldi, la stessa linea dell'incidente e ha aggiunto: "Mancava la manutenzione e su questa tratta ogni giorno circa 10mila persone vanno verso Milano per andare al lavoro".

"Dai dati che mi dà Rete Ferroviaria Italiana si dice che l'Italia è ai primi posti in Europa per sicurezza, ma io me ne frego dei dati: non voglio più nessun morto". E ha ribadito che "la più grande opera di cui l'Italia ha bisogno è la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti. Perché nessuno debba più morire così. Mai più!".