Milano, il cordoglio degli Usa a 75 anni dalla strage di Gorla: “Infausta e terribile tragedia”

La console generale degli Stati Uniti a Milano, Elizabeth Lee Martinez, ha scritto una lettera al sindaco Giuseppe Sala per esprimere il cordoglio di Washington per la strage di Gorla, avvenuta a Milano il 20 ottobre 1944, in cui morirono 184 bambini per una bomba caduta per errore su una scuola. Una “infausta e terribile tragedia”, ha scritto la rappresentate Usa. Per il primo cittadino il messaggio “non annulla anni di silenzi” ma è “un gesto significativo”.