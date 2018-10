in foto: Il passo dello Stelvio (Facebook)

Le 193 persone bloccate da sabato in Alta Valtellina a causa della neve, sono state soccorse dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco. Grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche, da mercoledì mattina all'alba sono infatti iniziate le operazioni di recupero al Passo dello Stelvio, dove turisti e addetti ai lavori, si sono visti circondati dall'enorme quantità di neve caduta nei giorni scorsi in tutto il Nord Italia. Le persone, isolate da entrambi i versanti, quello altoatesino e quello valtellinese, sono bloccate nelle nove strutture alberghiere rimaste isolate dalla neve e rientreranno a casa tra oggi e domani. Il Dipartimento di Protezione Civile in accordo con le autorità locali, ha annunciato che le persone verranno trasportate con tre elicotteri della Difesa verso Bormio. Le operazioni proseguiranno finché tutte le persone non saranno state recuperate, per questo si spera che le condizioni meteo non peggiorino nuovamente in favore di nuove perturbazioni.