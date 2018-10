in foto: L’albero caduto a Monza (Foto Vigili del fuoco)

Sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia per fare fronte ai danni causati dal maltempo che si è abbattuto ieri su tutta la regione. Oltre un centinaio le chiamate nella sola provincia di Milano. In città i problemi principali sono stati causati da alberi pericolanti (si sono registrati anche feriti), allagamenti o tegole e antenne a rischio caduta. Ancora una quarantina le situazioni da risolvere per i vigili del fuoco. Superlavoro anche per la polizia locale, che ha dovuto gestire e deviare il traffico per alcuni sottopassi allagati, alberi abbattuti e per alcuni incidenti stradali non gravi. Le zone più colpite dalla pioggia e dal vento sono state quella di Vimercate, Sesto San Giovanni e Monza. Nella città brianzola intorno alle ore 22 di ieri è caduto un albero nel fiume Lambro, in via Gerardo dei Tintori. Il grosso fusto oltre a ostruire il letto del fiume ha danneggiato un terrazzino di un edificio adiacente e di un'attività commerciale. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per rimuovere l’ostruzione.

Notte di superlavoro anche per i vigili del fuoco della provincia di Varese: in 12 ore, fino alle 8 di oggi, hanno effettuato 92 interventi di soccorso tecnico urgente per il maltempo. Anche qui i problemi principali sono stati gli allagamenti e gli alberi caduti. Nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, la frazione di Lozzo è rimasta isolata per alcune ore a causa di diverse piante che sono cadute sulla strada. A Cassano Magnago, all'alba di ieri, tre persone che stavano andando al lavoro in bici sono stati travolti da un'auto, probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo: uno dei tre, un ragazzo di 28 anni, è purtroppo deceduto.

Isolato il Passo dello Stelvio

Per oggi il meteo dovrebbe concedere una breve tregua, almeno in pianura. Sui rilievi però continua a piovere, con nevicate in montagna, in particolare in Valtellina e Valchiavenna. La situazione è particolarmente critica sul Passo dello Stelvio, che è isolato ormai da tre giorni da entrambi i versanti, quello altoatesino e quello valtellinese. I due metri di neve caduti in pochi giorni stanno costringendo circa 180 persone, tra turisti e addetti, a rimanere bloccati nei propri alberghi. Questa mattina è attesa una riunione in prefettura a Sondrio per capire come intervenire. Alcuni paesi, sempre in provincia di Sondrio, sono rimasti isolati per frane ed esondazioni: Torre Santa Maria, Piantedo e Santa Caterina Valfurva. In diversi comuni delle province di Sondrio, Lecco, Bergamo e Brescia, oltre che nella città della Leonessa, le scuole oggi sono rimaste chiuse.