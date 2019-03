in foto: Stef Burns sul palco con Vasco Rossi (LaPresse)

Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, è stato derubato a Milano. È stato lui stesso a darne notizia su Facebook con un post in cui ha elencato tutto il materiale che l'ignoto o gli ignoti ladri gli hanno rubato dal box della sua abitazione a Milano, in zona Maggiolina. Le sue chitarre sono salve, ma il musicista non ha più tutta la sua backline: vale a dire amplificatori, casse, pedaliere, oltre a zaini e trolley pieni di cavi e pedali. Un materiale che, al di là del valore economico sicuramente ingente, ha anche un valore affettivo: alcuni di questi oggetti avevano infatti i loghi dei vari tour di Vasco Rossi.

Su Facebook l'invito a non acquistare la merce rubata

Il furto è stato denunciato su Facebook il 28 febbraio ma potrebbe essere stato commesso nei dieci giorni precedenti, periodo di tempo in cui il chitarrista non è stato a casa. Quando è rientrato l'amara sorpresa che ha spinto il musicista a scrivere un post sul social network per chiedere a chiunque possa avere informazioni sull'attrezzatura rubata a segnalarglielo e soprattutto per invitare chi dovesse vedere questa strumentazione in vendita a non acquistarla, in quanto roba rubata. Il messaggio termina con un hashtag piuttosto esplicito rivolto agli autori del furto: "Bastardi".