in foto: Piazza Cordusio a Milano: l’ex palazzo delle Poste dove aprirà Starbucks

Dopo l'annuncio ufficiale ora si lavora ai particolari. Starbucks aprirà in piazza Cordusio nel centro di Milano, ma per realizzare il dehors esterno bisognava "sfrattare" l'edicola sociale. Questa, oltre a vendere giornali e riviste, è uno dei progetti sociali della Comunità Nuova di don Giorgio Rigoldi, e dà impiego a tre giovani. Un problema non da poco per la realizzazione del progetto. Ma alla fine una quadra si è trovata: don Rigoldi accetta, con la mediazione e l'appoggio del comune alla sua proposta, di incontrare i vertici di Starbucks Italia.

Alla fine dell'incontro l'accordo c'è: l'edicola sociale verrà ricollocata dal comune sempre in centro, mentre il brand mondiale che prepara il suo sbarco in Italia accetta di assumere 20 ragazzi provenienti dalla comunità, sui circa 300 posti di lavoro annunciati. Così Beppe Sala ha commentato, intervistato da Ferruccio de Bortoli, la vicenda "Tutte le volte che incontro investitori stranieri interessati a venire a Milano chiedo una cosa: la possibilità che all’interno delle assunzioni che dovranno fare diano un po’ di spazio alle realtà sociali che lavorano sul territorio".

"Doveva essere un incontro di cinque minuti, siamo rimasti a parlare per due ore — spiega don Gino al Corriere della Sera — Il presidente di Starbucks ci ha assicurato che assumerà una ventina di nostri ragazzi. Non ho esitato un minuto perché viene garantito uno stipendio e un futuro dignitoso a chi adesso vive un momento difficile. Il presidente ha anche aggiunto che ci metterà a disposizione il suo personale per dei corsi di formazione alle persone che seguiamo. C’è stata una bella disponibilità".