È tutto pronto: nell'ottobre del 2018, in piazza Cordusio a Milano, aprirà il primo punto vendita Starbucks d'Italia. Come annunciato lo scorso anno proprio dal fondatore e presidente esecutivo della famosa catena di caffetterie statunitense, Howard Schultz, quello meneghino sarà il negozio più grande d'Europa: Starbucks, infatti, aprirà i battenti all'interno dell'ex Palazzo delle Poste; 2.400 metri quadrati per gli avventori milanesi, ma anche per il resto degli italiani, che così non saranno costretti ad andare in giro per il mondo per gustare un frappuccino o una donut.

Proprio in vista dell'imminente apertura, l'azienda americana, sul sito starbucksreservecareers.it, ha avviato il reclutamento di 150 dipendenti che saranno inseriti nel megastore di piazza Cordusio: i profili ricercati vanno dai mastri baristi agli esperti di mixologia. A questi, nei prossimi mesi, si aggiungeranno altri 150 posti di lavoro: Starbucks, in collaborazione con l'azienda italiana dell'imprenditore Antonio Percassi (patron, tra le altre cose, della squadra calcistica di Bergamo, l'Atalanta, ndr), ha intenzione di espandere i suoi orizzonti e di aprire altri punti vendita a Milano. L'azienda statunitense, dunque, creerà 300 nuovi posti di lavoro nel capoluogo lombardo.