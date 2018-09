in foto: Nel 2018 Starbucks aprirà due sedi a Milano.

Dopo il fortunato sbarco in Italia, avvenuto con la Starbucks reserve roastery di Milano, il colosso statunitense delle caffetterie è pronto a moltiplicare i propri punti vendita nel nostro Paese. Sono infatti ufficiali le aperture di almeno altre due caffetterie: oltre a quella nel centro di Milano (forse su corso Garibaldi), ne è stata annunciata anche una all'aeroporto di Malpensa. L'ufficialità delle nuove caffetterie si desume dal fatto che sul sito web del Gruppo Percassi, che è l'azienda che ha aiutato Starbucks (così come molti altri brand noti, come Victoria's secret) ad arrivare in Italia, sono apparsi gli annunci per la ricerca del personale per i nuovi store. Da quello che si può leggere, le nuove caffetterie Starbucks, a differenza di quella in piazza Cordusio, saranno del tipo tradizionale: cioè, per gli amanti del genere, offriranno i famosi frappuccini e muffin.

Per la caffetteria Starbucks di Malpensa, che dovrebbe aprire all'interno del Terminal 1, si ricercano baristi in modalità part-time. Sono richieste proattività, dinamicità e passione per il marchio Starbucks, mentre è preferibile aver maturato esperienza nel mondo retail. Coloro che sono interessati possono inviare il curriculum vitae a questo link. Chi verrà scelto parteciperà alle due giornate di recruiting che si terranno a Milano il 26 e 27 settembre: durante queste giornate si avrà la possibilità di conoscere dal vivo l'azienda e di farsi conoscere.