in foto: Immagine di repertorio

È stato individuato e denunciato il ragazzo che ieri pomeriggio, nel sottopassaggio della stazione di Monza, ha spruzzato dello spray al peperoncino causando malori a diversi passeggeri e l'interruzione della circolazione ferroviaria per una mezz'ora. Si tratta di un 21enne di nazionalità gambiana, adesso indagato a piede libero con le accuse di interruzione di pubblico servizio, lancio di oggetti o cose pericolose e porto di oggetti atti all’offesa. Il 21enne, che godrebbe dello status di rifugiato, è stato incastrato dalle telecamere installate in stazione: dalle immagini si vedeva il giovane scendere dalle scale e poi disfarsi di un oggetto in un cestino, dove poi era stata recuperata la bomboletta della sostanza urticante. Il ragazzo, quando è stato fermato dalla polizia, si è giustificato dicendo di essere stato aggredito con lo spray urticante da un altro uomo, ma le immagini delle telecamere lo hanno smentito: in uno dei filmati si vedrebbe il giovane estrarre lo spray nell'ultimo tratto del sottopassaggio, per poi rimetterlo subito dopo nella tasca della giacca.

La sostanza urticante, diffusa nell'aria, aveva provocato problemi alla respirazione e bruciore agli occhi a diverse delle persone presenti: molte si erano messe a correre per lo spavento. La zona era stata poi transennata dalla polizia e dalla squadra Nucleare batteriologica chimica e radiologica dei vigili del fuoco e la circolazione dei treni era stata interrotta per circa mezz'ora, con inevitabili ritardi su molte linee. I vigili del fuoco avevano in seguito appurato la natura della sostanza dispersa nell'aria. Le rapide indagini delle forze dell'ordine hanno permesso di individuare il responsabile.