in foto: Immagine di repertorio

Stavano giocando con una bomboletta spray al peperoncino quando, forse per sbaglio, hanno spruzzato la sostanza urticante in classe. L'episodio è avvenuto questa mattina in una scuola di Vobarno, in provincia di Brescia. Attorno alle 11 all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata la segnalazione di un'intossicazione di massa all'istituto superiore Perlasca che si trova in via Sottostrada. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi di soccorso oltre ai vigili del fuoco di Brescia e ai carabinieri di Salò. In totale, secondo l'Areu, sarebbero oltre 20 le persone rimaste intossicate: ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni di età oltre a una donna di 35 anni. Tutti hanno accusato problemi respiratori, uno dei sintomi provocati dalla sostanza urticante presente nelle bombolette spray. L'intervento dei soccorritori è ancora in corso: una delle persone coinvolte è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Gavardo, un'altra è finita nello stesso ospedale in codice verde. Restano da valutare le condizioni degli altri studenti rimasti intossicati per quella che potrebbe essere l'ennesima bravata che vede al centro lo spray urticante, finito purtroppo sotto i riflettori per la strage di Corinaldo dello scorso dicembre.