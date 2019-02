Doveva essere una tranquilla serata al ristorante ma è stata rovinata da quella che, probabilmente, è stata una bravata. Ieri sera, attorno alle 23, si è scatenato il panico all'interno del Sushi club di Saronno, un ristorante giapponese del Varesotto che si trova in via Varese. Improvvisamente una bambina ha iniziato a sentirsi male, seguita nel giro di pochi istanti da altri clienti. Il titolare del locale ha subito chiamato i soccorsi: sul posto, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute otto ambulanze, due automediche oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Pochi i dubbi su quello che sarebbe successo: qualcuno avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino, diffondendo la sostanza urticante nell'aria.

I sospetti del ristoratore su una tavolata di ragazzi

Diciassette le persone coinvolte secondo l'Areu, tra cui anche alcuni bimbi piccoli che si trovavano nel ristorante (una bambina e un bimbo di un anno e un bimbo di 11 anni). La maggior parte è stata medicata sul posto dai soccorritori e quattro sono finite all'ospedale di Saronno per accertamenti. Sono state tutte ricoverate in codice verde e fortunatamente nessuna di loro è in gravi condizioni. Si indaga adesso per capire chi sia stato a spruzzare la sostanza urticante nel locale. Il titolare del ristorante ha spiegato alla testata "Varesenews" di avere alcuni sospetti su una tavolata di ragazzi che, approfittando del trambusto, si sarebbe alzata dal tavolo andandosene via senza pagare. Il ristoratore, che in ogni caso non ha fatto pagare nessuno dei clienti coinvolti nella vicenda, consegnerà ai carabinieri i filmati delle telecamere di sorveglianza e anche il numero di telefono che i ragazzi della tavolata "incriminata" hanno usato per prenotare la cena.