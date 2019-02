in foto: Immagine di repertorio

Paura all'alba di oggi in un discoteca di Cinisello Balsamo, vicino Milano. Attorno alle 6.30 una persona, rimasta ignota, ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno del locale Tugurio Latino che si trova in via Cremona. La sostanza urticante ha fatto scoppiare il panico della discoteca, dove nonostante l'orario c'erano ancora circa 20 persone. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze: tre, alla fine, sono state le persone rimaste coinvolte nell'episodio. Si tratta, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, di due ragazze di 24 e 27 anni e di una donna di 50 anni. Per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale: solo la 27enne è stata medicata davanti alla discoteca dai paramedici del 118, giunti sul posto a bordo di due ambulanze e di un'automedica.

Il tragico precedente di Corinaldo

I soccorritori e tutti i presenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: la memoria è subito corsa infatti a quanto accaduto a dicembre a Corinaldo, nelle Marche, dove cinque ragazzini e una giovane madre morirono schiacciati dalla calca generatasi proprio a causa dello sconsiderato utilizzo dello spray al peperoncino in un locale, dove avrebbe dovuto esibirsi il trapper Sfera Ebbasta. Su quanto avvenuto a Cinisello Balsamo indagano comunque i carabinieri: stando ai primi accertamenti non sarebbero stati segnalati tentativi di rapina all'interno della discoteca. In passato infatti è già successo in altri locali che lo spray urticante sia stato utilizzato come "diversivo" per razziare giacche e borse dei clienti che scappano all'esterno presi dal panico. Non si sa ancora se ci saranno conseguenze per il locale, che già nel 2017 era stato teatro di un'aggressione ed era stato chiuso per 30 giorni dal questore.