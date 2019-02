in foto: Immagine di repertorio

MILANO – Momenti di paura all'interno della galleria davanti al supermercato Esselunga di Legnano, nella provincia meneghina, dove qualcuno ha spruzzato dello spray urticante: stando a quanto si apprende, lo spray sarebbe stato spruzzato negli ascensori del parcheggio interno dal quale si accede alla galleria commerciale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del nucleo Nbcr – acronimo che sta per nucleare, biologico, chimico, radiologico – che hanno bonificato l'area, ma anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ad una ventina di persone, che hanno avvertito forti bruciori a naso e gola: nessuno, per fortuna, ha dovuto fare ricorso al ricovero in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, nella fattispecie gli agenti della Polizia Municipale di Legnano: ai vigili urbani il compito di fare luce su quanto accaduto. Gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per riuscire a risalire all'identità dell'autore dell'atto vandalico.