in foto: Un frame del video degli sposini

Agli ultimi Mondiali di calcio in Russia fece molto scalpore l'atteggiamento dei tifosi del Giappone, che dopo la rocambolesca eliminazione della loro nazionale ad opera del Belgio furono immortalati mentre ripulivano con cura i seggiolini e le gradinate dello stadio. Adesso un'altra scena simile sta circolando molto su Facebook, a dimostrazione, volendo pensar male, di quanto semplici gesti di civiltà, di questi tempi, siano così inconsueti da sembrare "strani" e diventare virali. La scena in questione è avvenuta a Santa Maria Hoè, paese di poco più di duemila abitanti che si trova in provincia di Lecco. Due sposini tedeschi, cittadini di Monaco di Baviera, hanno deciso di celebrare lì le loro nozze. Appena usciti dalla sede del Comune sono stati accolti da amici e parenti, che come da tradizione hanno lanciato verso gli sposi il riso e le stelle filanti. Ma è quanto avvenuto dopo a scostarsi dalla consuetudine: i due sposini si sono infatti armati di scope e palette e hanno ripulito il piazzale antistante il municipio dai rifiuti. La scena è stata ripresa dal sindaco del paese, Efrem Brambilla, che ha poi pubblicato il video sulla propria pagina Facebook apprezzando il gesto dei due neosposi: "Impariamo anche noi da questi gesti di civiltà", ha detto il primo cittadino. In poco tempo il filmato è diventato virale sul social network ed è stato ripreso da molte testate giornalistiche, tutte concordi nel lodare la "lezione di civiltà" dei due sposini, Daniel Grass ed Elisa Maggioni.