in foto: La proposta di matrimonio di Nagatomo alla fidanzata, sul prato di San Siro

Festeggiare il proprio matrimonio sotto la curva dell'Inter o del Milan, a seconda della propria fede calcistica. Quello che poteva sembrare un sogno per i tifosi diventa realtà: secondo quanto riportato dalla "Gazzetta dello sport" e ripreso anche da altre testate sportive, il Comune di Milano ha infatti dato il via libera per aprire lo stadio Meazza di San Siro ai festeggiamenti dopo la celebrazione delle nozze. Il fatidico "sì, lo voglio", dunque, non sarà celebrato direttamente alla "Scala del calcio": il matrimonio (con rito civile) dovrà essere celebrato, come impone la legge, a Palazzo Marino o negli altri Municipi cittadini. Poi, però, sposi e invitati potranno scegliere di festeggiare l'evento in una delle tre sale messe a disposizione per l'occasione. I primi festeggiamenti sono stati prenotati per settembre da una coppia di sposi. Milano si andrà a unire alle altre città italiane che già da tempo prevedono che i festeggiamenti per le nozze possano tenersi negli stadi: a Firenze, Genova e Torino è già realtà, così come a Barcellona, dove dal 2010 gli sposi possono festeggiare al Camp Nou, tempio di Messi e compagni.

Quando Nagatomo chiese la mano alla fidanzata sul prato di San Siro

Nel recente passato la "Scala del calcio" era già stata teatro di una proposta di matrimonio che aveva suscitato molta commozione: l'ex terzino dell'Inter Yuto Nagatomo aveva infatti scelto il prato di San Siro per chiedere la mano della fidanzata, che aveva poi sposato con rito civile a Tokyo. Se lo avesse fatto adesso, avrebbe potuto anche festeggiare le sue nozze all'interno dello stadio che lo ha visto a lungo protagonista. Tre, come già scritto, le sale in cui gli sposi potranno ricevere i loro invitati: la "Sala Arancio", che si trova sotto all'omonima tribuna del primo anello e può ospitare quasi mille persone a buffet e le sale "Executive" ed "Executive 3", che si trovano nel primo anello rosso. La prima può accogliere fino a 700 persone a buffet e 400 sedute e si affaccia direttamente sul campo da gioco, offrendo una vista impareggiabile per gli sposi-tifosi. La seconda invece è più raccolta: può contenere 80 ospiti seduti o 150 a buffet. Il costo delle tre sale varia a seconda della capienza e dei servizi richiesti (il catering ad esempio può essere interno o esterno): ma per molti tifosi rossoneri o nerazzurri, probabilmente, sposarsi a San Siro non ha prezzo.