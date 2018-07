Splendida commemorazione da parte dei Vigili del Fuoco di Milano e di tutta Italia in occasione del venticinquesimo anniversario della strage di via Palestro. Un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage del 27 luglio 1993, e non solo: una lunga commemorazione per non perdere la memoria di ciò che fu la strage di via Palestro, uno dei tanti attentati avvenuti ad inizio anni Novanta per mano della mafia.

Cinque i morti di via Palestro, tanti i feriti. Devastato il Padiglione d'arte contemporanea e tutta la zona circostanza: la mafia, in quel periodo, colpì in tutta Italia, da Roma a Firenze, arrivando fino a Milano. Gli attentati più gravi, ovviamente, rimasero quelli in Sicilia, dove persero la vita tra gli altri anche i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre agli uomini della scorta e tantissimi altri innocenti.

Quest'oggi, il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, assieme al vice-sindaco Anna Scavuzzo, hanno deposto le corone simboliche come commemorazione delle vittime, per poi ricordare che "è ancora molto lontana da una conclusione" la vicenda processuale. "Sono stati individuati gli esecutori materiali, ma i mandanti? E' chiara la verità storica, ma ancora in ombra quella sui singoli. Ed è inaccettabile che dopo 25 anni non ci sia ancora piena luce sulla strage di via Palestro", ha aggiunto ancora Giuseppe Sala, "ed è una sconfitta per una Milano vittoriosa in questo momento".