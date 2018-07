in foto: La strage di via Palestro

Il 27 luglio del 1993, alle 23.15, un'autobomba piazzata dalla mafia esplodeva in via Palestro a Milano, davanti alla sede del Pac (Padiglione d'arte contemporanea) uccidendo cinque persone e ferendone altre. A 25 anni dalla strage, una delle tante firmate dalla mafia nel biennio 1992-1993, la città ricorda le cinque vittime – i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente della polizia locale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss, un cittadino marocchino che stava dormendo su una panchina vicino al luogo dell'esplosione e fu colpito da un pezzo di lamiera – con una giornata all'insegna delle testimonianze dei sopravvissuti, della musica e di una mostra.

In mattinata, dopo la deposizione delle corone da parte del sindaco Giuseppe Sala e della vicesindaco Anna Scavuzzo, sarà inaugurata la mostra fotografica “La mafia uccide solo d’estate. 25 anni dalla strage di via Palestro". In serata, a partire dalle ore 21, la commemorazione continuerà con letture, musiche e con le testimonianze di persone che quella notte rimasero ferite. Alle ore 23.15, nell’attimo esatto in cui l’auto imbottita di tritolo esplose esattamente davanti al Pac, il suono della sirena inviterà tutti i presenti a un momento di raccoglimento. Per tutta la giornata odierna, fino alle 24, sarà inoltre possibile visitare il Pac con ingresso gratuito.