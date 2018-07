in foto: L’incidente in viale Vittorio Veneto a Milano (LaPresse)

Spettacolare incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Milano. Un'auto si è ribaltata mentre percorreva viale Vittorio Veneto, all'altezza del civico 28, verso piazza della Repubblica. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, che secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza è avvenuto attorno alle 14.30. Alla guida della vettura, una Fiat, c'era un uomo di 74 anni, rimasto ferito: il conducente è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e consegnato poi alle cure del personale del 118, intervenuto con un'ambulanza e un'automedica. Non si conoscono nel dettaglio le sue condizioni, anche se il codice dell'intervento, inizialmente rosso, è stato rivisto in giallo: significa dunque che le condizioni del ferito sono gravi, ma non critiche. Sul luogo dell'incidente, non lontano da Porta Venezia, nel centro di Milano, sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica del sinistro: in particolare andrà capito perché l'anziano abbia perso il controllo dell'auto, che dopo aver urtato una vettura parcheggiata a lato della strada si è ribaltata. Nell'incidente l'auto del 74enne avrebbe anche leggermente danneggiato un'altra vettura regolarmente parcheggiate sulla via.