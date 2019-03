Sparatoria nella notte in via San Paolino, una strada del quartiere Sant'Ambrogio, alla periferia Sud-ovest di Milano. Pochi minuti prima di mezzanotte è arrivata una segnalazione di un evento violento all'Azienda regionale emergenza urgenza che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. All'interno di un'auto ferma in un parcheggio si trovava un ragazzo di 22 anni: il giovane perdeva molto sangue ed è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo. Il 22enne, di cui non si conoscono le generalità ma che sarebbe un cittadino straniero, è stato ferito in circostanze ancora da accertare a una gamba con un colpo di pistola. Si trova ora ricoverato in ospedale in condizioni gravi, ma stazionarie. Sulla vicenda indagano gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto assieme ai soccorritori del 112. Sono da ricostruire le circostanze della sparatoria e anche se il 22enne sia stato effettivamente ferito in via San Paolino o abbia raggiunto il parcheggio in seguito.