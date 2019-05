in foto: Il ristorante dove è avvenuta la sparatoria (Facebook)

Un uomo di 33 anni è rimasto ferito attorno all'ora di pranzo di oggi a Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. L'uomo sarebbe rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta davanti al ristorante Le Muse, che si trova tra via Agello e via Borgo di Sotto. A sparare, stando alle prime informazioni, sarebbe stato proprio il titolare del ristorante per motivi al momento sconosciuti. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 13, esattamente all'ora di pranzo, quando seduti ai tavoli del ristorante c'erano diversi clienti: il titolare del ristorante ha sparato davanti a loro, senza curarsi della loro presenza.

Il ristoratore è stato fermato dai carabinieri

Sul posto sono intervenute due ambulanze in codice rosso, oltre ai carabinieri del comando provinciale di Brescia. Il ferito è stato soccorso sul posto e poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Desenzano: le sue condizioni si sono rivelate fortunatamente meno gravi del previsto e l'uomo non è in pericolo di vita. Restano da accertare i motivi che hanno spinto il ristoratore a sparare contro il 33enne: l'uomo è stato fermato dai carabinieri e la sua posizione è al vaglio dei militari dell'Arma. Il ristoratore avrebbe detto che il 33enne lo minacciava e che il ferimento sarebbe avvenuto dopo una lite: ma la sua versione dei fatti resta da verificare.