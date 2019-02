Sparatoria in mattinata all'interno di un cantiere in località Cascina Vione a Basiglio, vicino Milano. L'episodio, stando a quanto ta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 7.30. Il personale del 112 è intervenuto con un'ambulanza per soccorrere un uomo di 64 anni, ferito alla testa da diversi colpi d'arma da fuoco. Il 64enne è stato trasportato in condizioni critiche alla clinica Humanitas di Rozzano dove è ricoverato in codice rosso: sarebbe in fin di vita. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti anche i carabinieri chiamati a ricostruire il movente dell'aggressione e a individuarne il responsabile per assicurarlo alla giustizia. La persona rimasta ferita avrebbe vecchi precedenti per il reato di associazione a delinquere: una pista da cui partire per cercare di capire chi lo abbia ridotto in fin di vita. I militari dell'Arma dovranno adesso ricostruire le ultime frequentazioni dell'uomo per capire se avesse ancora a che fare con qualche ambiente criminale.