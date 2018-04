Tragedia a Caravaggio, la cittadina della provincia di Bergamo che ha dato i natali al pittore Michelangelo Merisi: due persone sono morte in seguito ad una sparatoria avvenuta in una sala slot sull'ex Strada Statale Padana Superiore. Stando alle prime notizie, le vittime sarebbero un uomo e una donna, raggiunte dai proiettili esplosi da una persona, che ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale, ha commesso il duplice omicidio e poi si è dato alla fuga a bordo dell'auto con la quale era arrivato, una Renault Clio.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due vittime, e i carabinieri della compagnia di Treviglio, a cui sono affidate le indagini. I militari dell'Arma hanno organizzato posti di blocco in tutta la cittadina e nei comuni limitrofi per cercare di stanare l'assassino. Ancora sconosciuto il movente del duplice omicidio, ma gli inquirenti, al momento, non tralasciano nessuna ipotesi: possibile si sia trattato di una rapina finita nel sangue o di un delitto di natura passionale.