Sparano a un benzinaio e lo rapinano dell’incasso: terrore a Busto Arsizio

Il titolare di un distributore di benzina, il 39enne Marco Lepri, è stato ferito a colpi di pistola e rapinato dell’incasso giornaliero. Il violento episodio ieri sera a Busto Arsizio, in provincia di Varese. I due rapinatori, a volto coperto, gli hanno sparato quattro colpi, di cui tre sono andati a segno. Il 39enne è stato operato in ospedale: è in prognosi riservata.