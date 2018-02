Un uomo di 49 anni è stato denunciato per aver sparato contro un'auto sulla quale viaggiavano la sua ex compagna e il padre della donna. L'episodio è avvenuto a Bagnolo Cremasco, piccolo comune che si trova in provincia di Cremona. Ieri sera la ex fidanzata del 49enne, una donna di 44 anni, era in auto assieme al padre: i due improvvisamente hanno sentito un forte rumore, vedendo il lunotto della vettura andare in frantumi. Padre e figlia, fortunatamente rimasti incolumi anche se comprensibilmente spaventati, sono subito andati dai carabinieri di Crema per fare denuncia: gli accertamenti dei militari hanno consentito di appurare che a rompere il lunotto era stato un colpo d'arma da fuoco.

In casa dell'uomo sono state trovate armi detenute illegalmente.

I sospetti della 44enne si sono subito concentrati sul suo ex compagno: la loro relazione era finita da diversi mesi, ma l'uomo non si era mai rassegnato e aveva iniziato a porre in essere comportamenti persecutori, tanto che la donna aveva iniziato a farsi accompagnare dal padre per paura di incontrarlo. I carabinieri si sono diretti a casa dell'uomo, che all'inizio ha negato di aver sparato. Nella sua abitazione, però, i militari hanno trovato due pistole a gas e una carabina ad aria compressa, armi che l'uomo deteneva senza alcun permesso e che gli sono state sequestrate. Per il 49enne, che di professione fa l'autista di autobus a Bagnolo Cremasco, è scattata una denuncia con le accuse di atti persecutori, danneggiamento e detenzione di armi illegali. La speranza è che la denuncia possa essere sufficiente per far desistere l'uomo dal suo intento.