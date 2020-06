Operazione antidroga della polizia di Stato a Cesano Boscone, nel Milanese, nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno. Otto le persone arrestate dagli agenti della squadra mobile di Milano al culmine di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo, che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari una misura cautelare nei loro confronti. Gli arrestati, tutti cittadini italiani, secondo quanto spiega la questura milanese in una nota, sono accusati a vario titolo di essere legati a un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Al centro dello spaccio il quartiere Tessera a Cesano Boscone

La piazza di spaccio principale degli indagati era il quartiere Tessera di Cesano Boscone, una zona periferica dell'hinterland di Milano caratterizzato da un'elevata concentrazione di case popolari. Ma gli affari della banda si estendevano anche nel capoluogo di regione e, a quanto pare, prosperavano, come si evince dall'entità dei beni che sono stati sequestrati agli indagati nel corso delle indagini: due auto, un immobile, e anche circa 100mila euro in contanti. I soldi erano nascosti in un muro di un'abitazione, all'interno di un vano mobile che era stato ricavato nella parete.