Era arrivato dal Gambia in Italia e aveva chiesto asilo per motivi umanitari. Questa la situazione del ragazzo arrestato l'altro ieri dai carabinieri a Offanengo, in provincia di Cremona, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. A notare il giovane erano stati alcuni genitori dei ragazzi che frequentano l'oratorio del paesino cremonese. Il giovane gambiano si aggirava infatti da giorni con fare sospetto attorno alla struttura e alcuni genitori hanno segnalato la circostanza ai carabinieri. I militari dell'Arma hanno iniziato a indagare con circospezione: l'altro pomeriggio, quando il ragazzo si è avvicinato in bici ad alcuni giovani davanti all'oratorio, i carabinieri sono entrati in azione. Alla vista delle divise gli altri ragazzi sono subito fuggiti: il gambiano è stato invece fermato. Addosso i carabinieri gli hanno trovato oltre 70 grammi di hashish. Per lui è scattato l'arresto e successivamente è arrivata la condanna per direttissima: il tribunale di Cremona gli ha inflitto una pena di un anno di reclusione e una multa di 1200 euro. I guai per il giovane gambiano non finiscono però qui: la prefettura gli ha infatti revocato il permesso di soggiorno provvisorio per motivi umanitari disponendo l'espulsione per il richiedente asilo. Il ragazzo, che era ospitato in una comunità di Salvirola, dovrà lasciare l'Italia.