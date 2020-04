in foto: Foto di repertorio

Tragico incidente quest'oggi – sabato 25 aprile – a Sovere, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 42 anni, A.Z., ha perso la vita. Il 42enne stava percorrendo via Pascoli quando, verso 16.45, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava andandosi a scontrare contro un palo. L'impatto è stato così violento da farlo sbalzare dal motociclo impattando poi l'asfalto. Appena scattato l'allarme, si sono precipitati sul posto un'ambulanza della Croce Blu di Lovere e l'elisoccorso di Brescia ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, constatandone il decesso. Sul luogo dell'incidente si sono recati anche i carabinieri di Lovere e Sovere per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

A Caponago un altro incidente mortale: un uomo di 62 anni ha perso la vita

Nella serata di ieri, venerdì 24 aprile, un altro incidente ha strappato alla vita un uomo di 62 anni a Caponago, in provincia di Monza Brianza. Il 62enne è morto a seguito dello scontro tra il furgone sul quale viaggiava e un altro veicolo simile, avvenuto sulla strada provinciale 13 che collega Monza a Melzo. Lo schianto, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 21. Sul posto il 118 ha inviato due ambulanze e un elicottero. Per uno dei due conducenti non c'è stato purtroppo niente da fare: l'uomo, un 62enne, è morto sul colpo. L'altro conducente, un uomo di 35 anni, è invece stato soccorso in codice giallo ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Niguarda, dove è arrivato circa un'ora dopo l'incidente. Non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.