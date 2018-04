Sospese le ricerche di Maria Pisoni, scomparsa a Pasqua in provincia di Bergamo

Preoccupazione per la scomparsa della 70enne Maria Pisoni, sparita nel nulla dopo una passeggiata nel giorno di Pasqua. Dopo le intense ricerche nel Bergamasco ora le operazioni sono state interrotte in attesa di nuovi elementi. Nel frattempo la famiglia lancia nuovi appelli in tv.