Ancora nessuna traccia di Maria, 70enne scomparsa dal giorno di Pasqua nel Bergamasco

Dal giorno di Pasqua non si hanno più notizie di Maria Pisoni, 70enne di Oltre il Colle, piccolo comune vicino a Treviglio, in provincia di Bergamo. La donna si era allontanata dopo pranzo per fare una passeggiata, ma non è più tornata.