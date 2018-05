in foto: Un controllo antidroga in una scuola (repertorio)

Era in classe con dosi di marijuana e 80 euro in contanti nello zaino. Uno studente 18enne di Varese, che frequenta un istituto superiore cittadino, è stato sorpreso dai carabinieri, impegnati in un controllo antidroga, ed è stato arrestato per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Determinante per scoprire lo stupefacente è stato un cane antidroga adoperato dai militari dell'Arma: l'animale ha fiutato la droga nello zaino del 18enne e anche in quello di un suo compagno di classe di 19 anni. Mentre quest'ultimo aveva con sé solo una quantità di marijuana considerata per uso personale, ed è stato segnalato alla prefettura per questo motivo, il 18enne aveva con sé una quantità decisamente superiore di droga: i carabinieri gli hanno trovato infatti 13 dosi di marijuana nascoste nel suo astuccio, assieme al materiale per il confezionamento delle dosi, a un coltellino e al denaro. I soldi, 80 euro in banconote di piccolo taglio, secondo i militari sarebbero il ricavo dell'attività di spaccio. Per il 18enne è così scattato l'arresto, con l'aggravante che ha spacciato all'interno di una scuola frequentata anche da minorenni: il ragazzo si trova adesso ai domiciliari. Il controllo antidroga dei carabinieri era stato deciso in collaborazione con la direzione scolastica dell'istituto: la prossima settimana i carabinieri di Varese incontreranno gli studenti per sensibilizzarli sui rischi dovuti all'uso di stupefacenti.