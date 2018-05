in foto: Immagine di repertorio

Ha superato da sinistra un tram con il suo scooter, ma non si è accorto dell'altro tram che proveniva nella direzione opposta, schiantandosi contro la vettura. Questa la dinamica di un grave incidente avvenuto intorno alle ore 14.30 di oggi a Milano, tra via Montegani e piazza Abbiategrasso. Il conducente dello scooter è rimasto ferito in modo grave. L'uomo è rimasto incastrato con il motorino sotto una carrozza del tram, della linea 3. Per soccorrerlo sono intervenuti i vigili del fuoco oltre al personale di Atm e del 118, arrivato su due ambulanze e un'automedica. Lo scooterista, una volta liberato dal tram, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico: le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell'incidente, per accertare la dinamica, sono arrivati anche agenti della polizia locale e poliziotti della questura di Milano. Le responsabilità del conducente dello scooter sembrano però acclarate: "Dalle prime ricostruzioni – ha riferito Atm in una nota – pare che il motociclista abbia incautamente superato a sinistra il tram che andava verso direzione centro senza accorgersi dell’arrivo di un altro tram nella direzione opposta. L’impatto sarebbe stato inevitabile".

A seguito delle operazioni di soccorso e dei rilievi della polizia locale, la circolazione dei tram della linea 3 ha subito delle modifiche in entrambe le direzioni. Verso Gratosoglio, i tram deviano da piazza 24 Maggio a piazza Abbiategrasso. In direzione Duomo, invece, i tram deviano da piazza Abbiategrasso a corso di Porta Ticinese. Nelle tratte interrotte sono stati attivati autobus sostitutivi.