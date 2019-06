Provvidenziale intervento dei carabinieri la scorsa notte a Soresina, in provincia di Cremona. Un ragazzo di 22 anni ha minacciato di darsi fuoco in strada, dopo essersi cosparso di un liquido infiammabile, poi rivelatosi essere gasolio. L'episodio è accaduto in via Montenero: a segnalare la presenza del giovane in strada sono stati alcuni residenti della zona, spaventati per il forte odore di gasolio e perché il ragazzo si mostrava particolarmente agitato. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del comando provinciale di Cremona, guidati dal maggiore Rocco Papaleo. Quando il ragazzo ha visto i militari dell'Arma però la situazione ha rischiato di degenerare in quanto il giovane ha minacciato di darsi fuoco con un accendino che teneva in mano.

Il ragazzo soffre di disagi psichici: avrebbe agito senza un particolare motivo

A quel punto si è rivelato fondamentale il sangue freddo dei due carabinieri di pattuglia: uno dei due ha iniziato a parlare al giovane, cercando di calmarlo ma soprattutto distraendolo. A quel punto l'altro lo ha raggiunto alle spalle, lo ha immobilizzato e soprattutto gli ha tolto di mano l'accendino. Il ragazzo è stato poi affidato dai militari dell'Arma al personale del 118, nel frattempo giunto sul posto. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona ed è poi stato ricoverato nel reparto psichiatrico della stessa struttura. Per quanto riguarda i motivi alla base del gesto, stando a quanto comunicato dai carabinieri il ragazzo, che soffre di un disagio psichico accertato, non avrebbe agito per una particolare motivazione.