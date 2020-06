È solo l'ultimo episodio di una lunga lista che vede coinvolto il sindaco di Corbetta Marco Ballarini e indirettamente anche la comandante dei vigili del comune in provincia di Milano che negli scorsi mesi si è ritrovata al centro di un caso assai discusso. Si tratta di una lettera contenente insulti e minacce di morte che è stata inviata lo scorso venerdì 19 giugno proprio al sindaco Ballarini: "Sono gli ultimi giorni tuoi di vita hai poco da ridere. Vai ai CC o Ps o ai mortacci tuoi merda d'uomo", si legge nel testo della lettera fatta recapitare a casa del primo cittadino che non è nuovo a questo tipo di minacce.

Il sindaco: Il clima non è facile

Sembra infatti che già in passato abbia ricevuto minacce di morte, in particolare da quando, con la nuova amministrazione è iniziata una sorta di revisione del comando di polizia locale della città di Corbetta dal quale sono stati allontanati nei mesi scorsi due dipendenti. "Il clima non è facile – spiega il sindaco Marco Ballarini pur avendo grande sostegno dai cittadini è dura ricevere spesso attacchi e minacce pesanti. Aspettiamo fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso, anche se c'è un po' di scoraggiamento. Le minacce continuano, ma noi non ci facciamo intimorire e aspettiamo fiduciosi. Mi aspetto altre intimidazioni, perchè quando si lavora per ciò che è giusto c'è sempre chi vuole ostacolarti".

La vicenda che coinvolto la comandante dei vigili di Corbetta

Insieme con la lettera di minacce inviata al sindaco c'è stato anche un nuovo tentativo di sabotaggio dell'auto personale della comandante della Polizia Locale Gaia Lia Vismara protagonista di una delicata vicenda avvenuta lo scorso gennaio quando proprio nella sua vettura furono ritrovati alcuni grammi di cocaina durante un controllo. Denunciata per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio, la comandante ha sempre rigettato qualunque accusa affermando sin da subito non solo di non sapere nulla della droga nella sua auto ma anche di essere stata incastrata da qualcuno che non la voleva lì o che voleva vendicarsi. Per questo a metà febbraio aveva depositato alla Procura di Milano una denuncia per "falso ideologico" contro i due carabinieri e il maresciallo che avevano sottoscritto il verbale a suo carico quella notte perché di fatto non erano presenti al controllo. Alcuni mesi fa, inoltre, il comune aveva denunciato due ghisa che si sarebbero introdotti abusivamente nel sistema informatico dell'Ente per prelevare dei documenti a loro utili.