Una ragazza di 16 anni è ricoverata in prognosi riservata dopo essere rimasta vittima di un grave incidente sugli sci. L'incidente è avvenuto ieri mattina sulle piste di Santa Caterina Valfurva, località sciistica della Valtellina, in provincia di Sondrio. La ragazza sarebbe caduta a causa di un tratto di pista ghiacciata, riportando gravi traumi nell'impatto col fondo reso duro dal gelo. I primi a prestare soccorso alla giovane sono stati i poliziotti e i carabinieri in servizio nei pressi degli impianti di risalita della pista Plaghera. Successivamente è stato chiesto l'intervento dei soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono giunti un elicottero da Bergamo oltre a due ambulanze. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Morelli di Sondalo, dove è attualmente ricoverata. I medici hanno preferito riservarsi la prognosi considerando la giovane età della sciatrice e l'entità dei traumi subiti: la ragazza non sarebbe però in pericolo di vita.

Tanti gli incidenti sulle piste da sci in Lombardia

Sono già diversi gli incidenti avvenuti sulle piste da sci della Lombardia quest'anno. Il 2 gennaio a Foppolo una bambina di tre anni e il padre di 33 erano rimasti feriti durante una discesa con lo slittino, mentre ai Piani di Bobbio si era gravemente infortunato un ragazzino di 14 anni, che stava sciando assieme agli amici. Il 2019 ha già visto due tragedie: due bambine di nove e otto anni, Camilla ed Emily, sono morte in due diversi incidenti avvenuti sulle piste di Sauze d'Oulx e sul Corno di Renon.