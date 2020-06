in foto: L’auto finita fuori strada (Foto: Vigili del fuoco di Sondrio)

Incidente stradale spettacolare, ma per fortuna senza gravi conseguenze la scorsa notte nella Val Gerola, in provincia di Sondrio. Un automobilista può considerarsi quasi miracolato per quanto gli è accaduto: per cause da accertare ha perso il controllo della sua auto, una Bmw, che ha sfondato il guard rail ed è precipitata da un'altezza di circa cinque metri, ribaltandosi. L'uomo alla guida è uscito però dallo schianto quasi illeso: ha riportato solo ferite lievi, come comunicato dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Sondrio in una nota.

La vettura è stata recuperata con un'autogrù soltanto in mattinata

L'incidente è avvenuto attorno alle 2.30 del mattino di oggi, lunedì 15 giugno, al chilometro 1 della strada provinciale Sp7, nel territorio comunale di Rasura, piccolo comune poco distante da Morbegno. Sono stati proprio i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno a intervenire sul luogo dell'incidente assieme a a due ambulanze inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. Fortunatamente, però, all'arrivo dei soccorritori si è scoperto che l'uomo alla guida dell'auto aveva riportato solo lievi conseguenze nell'impatto. Soltanto nella mattinata odierna, con un'autogrù, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio in collaborazione con i colleghi di Morbegno hanno recuperato la vettura incidentata: i gravi danni riportati sottolineano ancora di più quanto l'automobilista, di cui non si conosce l'identità, sia stato fortunato.