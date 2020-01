in foto: Milano avvolta dallo smog (2)

L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) ha certificato che in Lombardia i livelli di pm10 presenti nell'aria sono calati rispetto ai picchi raggiunti nel corso della scorsa settimana. I dati rilevati nella giornata di mercoledì 29 gennaio da Arpa raccontano di una situazione di leggero miglioramento, dopo che per diversi giorni consecutivi i limiti previsti dalla legge sono stati costantemente superati. Arpa Lombardia ha inoltre risposto a coloro a chi avanzava dubbi sulle valutazioni effettuate dall'agenzia. "La rete di monitoraggio della qualità dell'aria in Lombardia è realizzata secondo quanto previsto dal programma di valutazione regionale – ha spiegato Arpa – la cui conformità alla norma è valutata dal Ministero dell'Ambiente, avvalendosi anche del supporto di Enea e Ispra. Attualmente la rete è composta da 85 stazioni di rilevamento, mentre la norma ne prevede meno della metà".

Il blocco del traffico a Milano

A Milano resta comunque alta l'allerta smog, con il blocco totale del traffico in città previsto per sabato 2 febbraio. Il divieto di circolazione per tutti i veicoli non elettrici sarà in vigore dalle 10 alle 18. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo un inizio anno catastrofico per quel che riguarda la qualità dell'aria su tutto il territorio lombardo e in particolare per il capoluogo di regione. Il 2 febbraio i milanesi avranno comunque la possibilità di spostarsi con i mezzi pubblici, che per l'occasione saranno interessati da un potenziamento con corse straordinarie di bus, tram e metropolitane.