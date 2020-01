Uno stop per dare un messaggio contro lo smog e l'inquinamento. A Milano è previsto per domenica 2 febbraio il blocco totale del traffico esteso a tutta la città. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala dopo un inizio di 2020 da incubo per i livelli di pm10, stabilmente sopra le soglie di guardia. Il primo cittadino ha poi comunicato gli orari del blocco del traffico, che sarà in vigore dalle 10 alle 18. Si attende ora l'ordinanza che deve definire i paletti e le deroghe alcune categorie di veicoli.

Milano, blocco del traffico domenica 2 febbraio: le deroghe

Il blocco del traffico di domenica 2 febbraio, a differenza delle misure regionali che riguardano solo le auto più inquinanti, è previsto per tutti i veicoli ad eccezione delle auto elettriche. Saranno però previste come sempre in questi casi alcune deroghe al divieto. Sono quelle che vengono garantite per i mezzi di servizio, le auto delle forze dell'ordine, le ambulanze e le automediche del 118, i veicoli del vigili del fuoco.

Deroghe anche per chi è deve andare in ospedale per emergenze e anche per chi si muove in uscita dalla città diretto all'aeroporto. In questi casi è previsto però l'obbligo di dimostrare la propria destinazione. Infine in vista della partita di campionato tra Milan e Verona allo stadio di San Siro ci saranno dei passaggi aperti per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio da fuori città.

Blocco del traffico: potenziati i mezzi pubblici Atm

Il sindaco Sala ha invitato i milanesi a godersi una domenica a piedi o in bicicletta in giro per la città. Ma nella giornata del 2 febbraio saranno anche potenziati i mezzi pubblici, con corse straordinarie di bus, tram e metropolitane. Il piano è al momento allo studio di Atm. "Una domenica in cui si usa la bicicletta male non fa", ha affermato il sindaco. "C'è da fare una battaglia di lungo periodo, dall'altro serve la consapevolezza che un po' tutti dobbiamo fare la nostra parte. Quindi facciamoci una domenica così e dopodiché sono io il primo a confessare che servirà un pochettino".