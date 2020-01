in foto: (Immagine di repertorio)

In occasione del blocco del traffico a Milano previsto per domenica 2 febbraio a Milano, l'azienda del trasporto pubblico milanese (Atm) ha programmato un potenziamento del servizio con corse straordinarie di bus, tram e metropolitane. Il blocco di tutti i veicoli non elettrici è stato predisposto dalle 10 alle 18, un lasso di tempo in cui sono previste 380 corse aggiuntive sulle linee della metropolitana e 1.500 corse aggiuntive sulle principali “linee di forza” della rete di superficie.

Saranno raggiungibili in auto i parcheggi e le fermate periferiche delle stazioni di: Cascina Gobba, San Donato, Bisceglie , Lampugnano, Molino Dorino, San Leonardo, Famagosta e Forlanini.

Disposizioni per la partita Milan-Verona

Nella giornata di domenica 2 febbraio Sani Siro ospiterà la sfida tra Milan e Verona, in programma a partire dalle 15. Per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio sono stati istituiti mezzi aggiuntivi sulle linee 16 e 90/91, mentre per quanto riguarda la metropolitana, sarà potenziata la linea lilla M5 che ferma a pochi metri dall'ingresso del "Meazza. I cittadini che avranno bisogno di ottenere informazioni riguardo agli orari e alle linee di trasporto pubblico potenziate, potranno rivolgersi agli Atm Point che resteranno aperti in via del tutto eccezionale, in particolare quelli di: Duomo, Centrale, Cadorna e Loreto, l'orario di apertura andrà dalle 10.15 alle 17.30.