Inizia oggi a Milano il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 4 dalle 8,30 alle 18,30, così come previsto dal Protocollo Aria condiviso dalle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. La limitazione giunge dopo quattro giorni consecutivi di superamento della soglia massima consentita di Pm10 (le polveri sottili inquinanti) e si interromperà dopo due giorni consecutivi di valori di nuovo nella norma: le prima valutazioni non si avranno dunque prima di giovedì. Entra in vigore anche il divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, oltre alla proibizione di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente. "Serve meno automatismo e più buonsenso: in Lombardia dobbiamo combattere gli inquinanti e non la mobilità – il commento dell'Assessore all'Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo – è mia ferma intenzione modificare questo automatismo, portando in Giunta una delibera che aggiorna il provvedimento e che dovrà tenere conto delle previsioni per le prossime giornate. Con questa decisione si rischia di mettere in difficoltà molti cittadini che utilizzano l’auto per necessità". Nel dettaglio, gli Euro 4 interessati dai divieti a Milano e hinterland sono 78mila. Immediata la replica dell'assessore Granelli: "Il problema vero è fare misure strutturali, perché le misure emergenziali sono per loro natura poco efficaci e fastidiose perché il cittadino alcuni giorni può usare un mezzo e altri no. Meglio programmare regole che limitino l’uso dei veicoli più inquinanti e utilizzare misurazioni efficaci calcolando le effettive emissioni sperimentando le misurazioni dei chilometri effettuati".