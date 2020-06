immagine di repertorioMacabra scoperta nella giornata di oggi, lunedì 22 giugno, nelle campagne pavesi tra Siziano, paese in provincia di Pavia, e Locate Triulzi, in provincia di Milano, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 69 anni.

Trovato il cadavere di un uomo, indagano i carabinieri

A fare la tragica scoperta è stato un passante che, non appena accortosi del corpo senza vita dell'uomo, ha chiamato il numero unico per le emergenze, il 112. I soccorsi, quindi, si sono precipitati sul posto. Gli operatori hanno tentato inutilmente di rianimarlo mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi. I militari dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire la dinamica dell'accaduto anche se, per il momento, pare che l'ipotesi più accreditata sia quella relativa ad un malore improvviso accusato dal 69enne che non gli avrebbe lasciato scampo. Tuttavia, la procura di Pavia ha aperto un fascicolo per appurare la dinamica di quanto successo.

Ritrovato il cadavere dell'uomo che ha salvato la figlia dall'Adda

Nella giornata di ieri, domenica 21 giugno, è stato ritrovato il corpo esanime di Angelo Belluscio, l'uomo di 47 anni che si era tuffato nel fiume Adda per salvare la figlia di 9. Belluscio era riuscito a raggiungerla prima di essere portato via dalla corrente e scomparire sotto il livello delle acque del fiume. Il cadavere dell'uomo è stato trovato dopo un giorno di ricerche da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, che hanno operato insieme alla squadra dei sommozzatori di Milano. Il corpo si trovava all'altezza di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, a circa due chilometri di distanza dal punto dove è avvenuta la tragedia, che si è consumata a Cornate d'Adda, nella Bergamasca.