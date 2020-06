Dopo un giorno di ricerche è stato trovato il cadavere di Angelo Belluscio, il 47enne che si era tuffato nel fiume Adda per salvare la figlia di 9 anni in difficoltà mentre faceva il bagno, ma era stato trascinato via dalla corrente.

Si tuffa nell'Adda per salvare la figlia e scompare: trovato senza vita dopo un giorno di ricerche

Il corpo senza vita dell'uomo, che faceva il barista a Calusco, è stato individuato nella mattinata di oggi, domenica 21 giugno, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, entrati in azione insieme ai sommozzatori di Milano. Le ricerche del disperso sono state condotte in tutta la zona a valle del luogo dell'incidente. Il corpo si trovava all'altezza di Trezzo sull'Adda (Milano), a circa due chilometri di distanza dal punto dove è avvenuta la tragedia, che si è consumata a Cornate d'Adda, nella Bergamasca.

La tragedia nel pomeriggio di sabato a Cornate d'Adda

L'uomo stava trascorrendo la giornata di sabato in riva al fiume con la bambina. Intorno alle 18.30 la bambina di 9 anni avrebbe iniziato ad accusare qualche difficoltà mentre nuotava, evidentemente a causa delle correnti non riusciva più a guadagnare la riva e così il padre si è immediatamente tuffato per soccorrerla ma è stato colto di sorpresa a sua volta dalla forte massa d'acqua che l'ha trascinato via mentre tentava di portare in salvo la piccola. A quel punto si è tuffato in acqua un pescatore che aveva assistito alla scena e ha con non poche difficoltà raggiunto la bambina riportandola a riva. Purtroppo però il padre era già stato trascinato via dalla forte corrente.

Sull'incidente indagano i carabinieri della stazione di Bellusco e quelli della compagnia di Vimercate. La piccola invece è stata trasportata in ospedale per essere visitata e poi affidata alla madre.