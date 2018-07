Stava sistemando le tende sul suo balcone al settimo piano di un palazzo, quando per cause da accertare ha perso l'equilibrio ed è precipitata. Una caduta che non ha lasciato scampo a una donna di 58 anni, morta sul colpo dopo l'impatto con l'asfalto del cortile interno del condominio. La tragedia è avvenuta questa mattina in via Costantino Baroni al Gratosoglio, periferia sud di Milano. Stando ai primi accertamenti, si sarebbe trattato di un drammatico incidente. La vittima era intenta a sistemare le tende sul balcone del suo appartamento. In casa erano presenti la figlia e il fidanzato della ragazza, che avrebbero assistito alla tragedia. La 58enne, che faceva la custode, era salita su una piccola scala per effettuare i lavori domestici: a un certo punto avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitata oltre la ringhiera del balcone, cadendo nel vuoto. Figlia e genero hanno chiamato i soccorsi, il cui intervento si è però rivelato inutile.

La tragedia di questa mattina è simile ad altre avvenute sempre a Milano e nell'hinterland recentemente. A fine maggio una donna di 75 anni era morta a Segrate, dopo essere precipitata mentre probabilmente era intenta a pulire le tende. Nell'agosto del 2016 un altro incidente domestico si era rivelato fatale per una donna di 51 anni, morta in via Carli, nel quartiere Affori di Milano: la vittima stava pulendo i vetri di una finestra di casa, al sesto piano di un palazzo, quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per circa 20 metri.