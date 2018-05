Stava pulendo le tende sul balcone quando, all'improvviso, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo oltre il parapetto e precipitando per diversi metri. Sarebbe questa la dinamica del tragico incidente costato la vita questa mattina a una donna di 75 anni. Il dramma è avvenuto a Segrate, nell'hinterland di Milano, attorno alle 10. La donna, come riporta la testata "Milanotoday", era sul balcone di casa, un appartamento al secondo piano di un condominio in viale Abruzzi, intenta probabilmente a pulire le tende. A un certo punto, da sola, ha perso l'equilibrio, precipitando oltre il parapetto per sei metri. La 75enne è caduta all'interno del cortile condominiale, morendo sul colpo. L'intervento dei soccorritori del 118 si è rivelato inutile: sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell'episodio. Secondo quanto accertato si sarebbe trattata di una tragica fatalità: nessun altro sarebbe coinvolto nella vicenda e la donna avrebbe perso l'equilibrio da sola. La vittima era originaria del Veronese, ma era residente da tempo a Segrate. Sulla salma, a ulteriore riprova dell'assenza di dubbi sullo svolgimento dei fatti, non è stata disposta l'autopsia: il corpo della 75enne è stato affidato ai famigliari della vittima per i funerali.