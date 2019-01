in foto: L’arresto di uno dei truffatori

Non c'è forse cosa peggiore che sfruttare la buona fede e il buon cuore delle persone per truffarle. È quanto facevano le due persone arrestate dalla guardia di finanza di Monza questa mattina con le accuse di associazione a delinquere, truffa e sostituzione di persona. I due, entrambi residenti nella provincia di Monza e Brianza e già noti alle forze dell'ordine sempre per truffa e falso, erano i capi di una vera e propria organizzazione che raccoglieva donazioni da ignari cittadini facendo credere loro che finissero in beneficenza. In realtà la onlus di cui erano a capo era finta: i soldi raccolti – oltre 110mila euro – venivano utilizzati per scopi personali, addirittura per andare a giocare alle slot machine.

La finta onlus si chiamava come una vera associazione che aiuta i bimbi malati

Oltre ai due arrestati (ai domiciliari) nell'inchiesta delle Fiamme gialle risultano 36 persone indagate. Il sistema messo in piedi dagli indagati andava avanti da tempo e si era perfezionato. All'inizio i truffatori si erano finti volontari di onlus realmente esistenti (ed estranee alla vicenda) ma successivamente nel 2015 avevano costituito una propria onlus a Limbiate, chiamata "Un cuore per tutti contro l'emarginazione". La particolarità di tale associazione è che si chiamava come una vera onlus che opera da anni per aiutare i bambini affetti da malattie cardiache: una circostanza che fa ben capire quanto i truffatori fossero senza scrupoli. Le indagini delle Fiamme gialle erano iniziate nel 2016 dopo alcune segnalazioni: la perquisizione nella sede della finta onlus ha portato alla scoperta di tesserini falsi di enti caritatevoli, opuscoli informativi e blocchetti di ricevute per le donazioni che i membri della falsa onlus utilizzavano per raccogliere soldi davanti a ospedali, centri commerciali e in altri luoghi affollati.