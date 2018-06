Si è sentito male all'interno di un centro benessere ed è morto. Una tragica fatalità, molto probabilmente, quella che ha portato al decesso di un uomo di 71 anni. L'episodio è accaduto a Crema, in provincia di Cremona, all'interno di un centro massaggi gestito da cittadini cinesi che si trova nella zona di via Stazione. Poco dopo le 17 l'anziano si è sentito male per cause da accertare. Il personale del centro ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i carabinieri, agenti della polizia locale e i soccorritori del 118. Il loro intervento è stato però inutile: i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. C'è mistero, naturalmente, attorno alla morte del 71enne: le particolari circostanze hanno spinto i carabinieri a indagare a lungo su cosa sia avvenuto nel centro massaggi. La salma del 71enne, di cui non è stata comunicata l'identità, è rimasta a lungo nella struttura prima che dal magistrato di turno arrivasse l'autorizzazione al trasporto presso la camera mortuaria. Anche la figlia della vittima, cui è toccato il doloroso compito di riconoscere il cadavere, è stata accompagnata dai carabinieri all'interno del centro massaggi. Probabile adesso che sulla salma verrà disposta l'autopsia, per escludere altre ipotesi che non siano quelle di una morte per cause naturali.