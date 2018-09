in foto: MIchele Duchino, Alfonso Tolone e Alexander Solovyev

Le forze dell'ordine sono a lavoro per stabilire cosa sia accaduto in via Madonna a Guanzate, provincia di Como, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 settembre. Qui un ragazzo alla guida della sua Fiat 500 ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata più volte sulla carreggiata fino ad andare a schiantarsi contro il muro esterno di un'abitazione. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo ad Alfonso Tolone, 19 anni di Fino Mornasco al volante, della sua auto, e ai due amici di 20 e 21 anni Michele Duchino e Alexander Solovyev, entrambi di Guanzate.

Inutile l'arrivo dei soccorsi: i vigili hanno estratto i corpi dei ragazzi dalle lamiere contorte dell'auto, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un quarto giovane è uscito quasi illeso dall'incidente, ma è ancora sotto choc per aver visto morire i tre amici sotto i suoi occhi, rimasto intrappolato nell'auto assieme ai loro corpi straziati e senza vita. Nelle prossime ore sarà ascoltato dai carabinieri: è l'unico testimone dell'incidente e sarà fondamentale per capire cosa sia accaduto.

Ora bisognerà stabilire cosa sia accaduto, come sia stato possibile che un venerdì sera in compagnia tra amici si sia trasformato in una strage. Gli inquirenti per prima cosa dovranno stabilire se l'auto andasse a velocità troppo sostenuta e se il conducente si trovasse al volante in stato di ebbrezza o sotto l'utilizzo di stupefacenti. In tanto tutta la comunità locale si stringe attorno alle famiglie e agli amici dei ragazzi.