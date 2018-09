in foto: La Fiat 500 sulla quale viaggiavano i ragazzi, tutti ventenni, morti a Guanzate, nel comasco.

Una vera e propria strage quella avvenuta nel cuore della notte a Guanzate, nel comasco. A perdere la vita, tre giovani, tutti di vent'anni, che si sono schiantati con la propria auto contro il muro di una villetta. I tre erano tutti a bordo dell'automobile sulla quale viaggiavano per trascorrere un normale venerdì sera tra amici. Ferita nell'incidente anche una quarta persone, una donna di 46 anni ora in ospedale.

L'incidente è avvenuto su via Madonna, nel centro del paese di Guanzate, in provincia di Como, lungo la strada provinciale che porta ad Appiano Gentile. Sconosciuta, al momento, la dinamica esatta dell'incidente: la Fiat 500 sulla quale i quattro giovani amici stavano viaggiando, per motivi non ancora chiari, si sarebbe ribaltata più volte su se stessa, finendo la sua corsa contro il muro di una villetta. L'impatto, violentissimo, ha fatto letteralmente accartocciare l'automobile. I vigili del fuoco ed i sanitari del 118 giunti sul posto sono riusciti ad estrarre viva dall'incidente una donna di quarantasei anni, ferita a quanto pare in maniera non grave e portata in codice giallo in ospedale. Nulla da fare invece per i tre giovani a bordo della Fiat 500, per i quali è stato possibile solo constatarne il decesso.