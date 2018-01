in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 30 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano, dopo essere rimasto vittima di un tragico incidente sulla Tangenziale Est di Milano. Lo schianto, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto intorno a mezzanotte tra gli svincoli di Cascina Gobba e Lambrate, in direzione sud. L'uomo era alla guida della sua auto, una Fiat 500, quando probabilmente a causa di un colpo di sonno ha perso il controllo della vettura e si è schiantato da solo contro il guard rail. Dopo l'impatto la sua utilitaria è rimasta ferma sulla corsia di sorpasso. Un camionista di passaggio si è accorto dell'incidente e ha fermato il suo mezzo poco dopo con le quattro frecce d'emergenza, cercando in qualche modo di richiamare l'attenzione degli altri mezzi e invitando insistentemente il conducente dell'auto a spostarsi dalla carreggiata. Ma l'uomo è rimasto vicino all'auto, probabilmente nel tentativo di spostarla. Un secondo camion, che non si è accorto dell'incidente, è sopraggiunto poco dopo tamponando i due veicoli e travolgendo il 30enne.

Illeso un camionista: l'altro è rimasto incastrato nella cabina del camion.

L'automobilista ha riportato fratture al torace e un trauma cranico: è stato trasportato in codice rosso al Policlinico e le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Illeso il camionista che per primo si è fermato a soccorrere l'automobilista, mentre il conducente del secondo mezzo pesante, quello che ha travolto gli altri due veicoli, è rimasto incastrato nell'abitacolo del suo camion ed è stato estratto dai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'incidente assieme ai soccorritori del 118. L'uomo, di 60 anni, ha riportato qualche contusione lieve ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale. Illeso invece l'altro camionista coinvolto, un 58enne, che è riuscito a spostarsi dalla traiettoria del secondo mezzo pesante.