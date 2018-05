Un ragazzo di 27 anni è ricoverato in fin di vita all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla Tangenziale Est di Milano. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 14.30 di oggi all'altezza dello svincolo per Carugate, sulla carreggiata sud. Non è chiara la dinamica: il ragazzo era alla guida della sua moto quando si è schiantato per cause da accertare contro un camion. Sul posto l'Areu ha inviato un'automedica, un'ambulanza e anche un elicottero. Alal fine il 27enne, unica persona ad aver subito delle conseguenze nell'impatto, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al San Raffaele. Per determinare la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Assago. I rilievi e le operazioni di soccorso hanno comportato lunghe code tra la Barriera di Agrate Brianza e Cernusco in direzione Bologna e la momentanea chiusura in entrata dello svincolo Carugate-Brugherio Nord.