Grave incidente stradale ieri sera a Milano, in zona Baggio. Un uomo di 39 anni si è schiantato con la sua moto contro la rotatoria che collega via Cusago con le vie Pertini e Lombardi. A riportare la dinamica dell'incidente, avvenuto come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza poco prima delle 20.30, è stata la testata "Milanotoday". Il motociclista, per cause ancora da accertare, sarebbe finito contro il cordolo in cemento della rotatoria e sarebbe stato sbalzato dal mezzo per diversi metri. Quando i soccorritori del 118, a bordo di un'ambulanza e un'automedica, sono arrivati sul luogo dell'incidente, hanno trovato il 39enne a circa dieci metri dalla sua moto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove adesso è ricoverato in condizioni giudicate gravi, anche se non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Nella caduta il 39enne ha riportato diversi traumi e contusioni in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare la dinamica dell'incidente. Dai primi accertamenti sembra comunque che il 39enne abbia fatto tutto da solo e che non vi siano altri veicoli coinvolti nell'episodio.